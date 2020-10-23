Москва, , 13:54 — REGNUM Если кандидат в президенты США Джо Байден сменит действующего главу Белого дома Дональда Трампа, то нет уверенности, что Демократическая партия сможет остановить развязанные ею же беспорядки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

«То, что изрядно ударило по Трампу, так это массовые беспорядки, организованные в тех местах, где власть так или иначе контролируется Демократической партией, — сказал Вассерман. — Но совершенно понятно, что после прихода к власти Демократическая партия не сможет остановить развязанные ею же беспорядки. Не сможет просто потому, что люди, которым эта партия довольно надолго запретила пресекать массовые беспорядки, теперь просто побоятся исполнять обязанности, когда это будет вновь им велено. Есть риск, что демократы не смогут отдать приказ о восстановлении законности и порядка просто потому, что их побоятся послушать. Соответственно в случае победы демократов разрушение страны продолжится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман оценил влияние пандемии коронавируса на шансы президента США Дональда Трампа вновь выиграть выборы главы государства.

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