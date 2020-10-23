Москва, 23 октября 2020, 13:57 — REGNUM Минимизация последствий пандемии для российской экономики будет темой совещания, которое проведёт 23 октября президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Он проведёт совещание по экономическим вопросам», — сказал представитель Кремля.
Темой совещания будет оценка экономической ситуации, а также меры, принимаемые для стабилизации этой ситуации, минимизации последствий вызванного пандемией кризиса и дальнейшего выхода на траекторию роста, уточнил он.
Такие совещания президент проводит регулярно, напомнил Песков. В открытой части мероприятия ожидается вступительное слово Путина.