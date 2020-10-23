Бишкек, , 13:52 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии большинством голосов поддержали сразу во втором и третьем (финальном) чтении законопроект о внесении изменений в конституционный закон о президентских и парламентских выборах.

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Предлагаемые им поправки предусматривают снижение избирательного барьера для прохождения партий в республиканский парламент до 3% и уменьшение суммы избирательного залога для участия в парламентских выборах до 1 млн сомов (953 тысяч рублей).

Также в одобренном парламентариями документе говорится об отмене формы №2, позволяющей избирателям голосовать не по месту прописки.

ИА REGNUM напоминает, что ранее для прохождения в парламент Киргизии партиям нужно было заручиться на выборах поддержкой не менее 7% избирателей, принявших участие в голосовании.

Отметим также, что для участия в парламентских выборах каждое политическое объединение должно были внести на спецсчет ЦИК избирательный залог в размере 5 млн сомов (4 млн 765 тысяч рублей). Его возвращали только тем партиям, которым удалось заполучить хотя бы 5% голосов.