Москва, , 13:47 — REGNUM У кандидата в президенты Америки Джо Байдена есть достаточно серьезные шансы на победу в борьбе за кресло главы Белого дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

«Изменения мира всегда насколько-то можно задержать. Насколько — непредсказуемо. Соответственно Байден, к сожалению, имеет достаточно серьезные шансы на победу. Особенно учитывая, насколько массированно его поддерживают, — сказал Вассерман. — Ныне сложившаяся экономическая система выгодна очень многим, и соответственно желающих задержать эту систему тоже очень много. Другое дело, что чем сильнее систему тормозишь, тем мощней будет удар, когда она наконец придет в движение. У Байдена есть серьезные шансы на победу, но я боюсь даже представить, насколько катастрофичны будут последствия этой победы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман сравнил действующего президента США с российским императором Павлом Первым.

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