Москва, , 13:42 — REGNUM Судьба действующего президента Америки Дональда Трампа чем-то напоминает судьбу российского императора Павла I. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя предвыборную борьбу в США.

«Идеи Байдена сводятся к формуле Александра I: «При мне всё будет как при бабушке». Кстати замечу, что его отец Павел I правил немногим более четырех лет и в этом плане изрядно напоминает судьбу Трампа. К данному моменту, — сказал Вассерман. — Так вот, на мой взгляд, концепция возвращения к старому всегда соблазнительна, но фактически никогда не бывает полезна. Поскольку мир меняется совершенно независимо от воли людей, и соответственно, люди, пытающиеся вернуться к старому, добиваются лишь того, что регулярно наступают на всё новые и новые грабли».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведенный телекомпанией CNN, показал, что в заключительном раунде теледебатов кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена и действующего главы государства, кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который прошел вечером 22 октября в Университете Белмонт в Нэшвилле, победу одержал Байден.

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