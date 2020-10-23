Москва, 23 октября 2020, 13:42 — REGNUM Судьба действующего президента Америки Дональда Трампа чем-то напоминает судьбу российского императора Павла I. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя предвыборную борьбу в США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведенный телекомпанией CNN, показал, что в заключительном раунде теледебатов кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена и действующего главы государства, кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который прошел вечером 22 октября в Университете Белмонт в Нэшвилле, победу одержал Байден.
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