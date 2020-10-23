Минск, , 13:51 — REGNUM Белорусский президент Александр Лукашенко не является сторонником митинга в поддержку действующего главы государства, организуемого Федерацией профсоюзов Белоруссии совместно с другими общественными организациями. Об этом 23 октября белорусский лидер заявил агентству БелТА.

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По словам Лукашенко, на данный митинг высказали намерение приехать около 250−300 тыс. человек со всей республики.

«Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю: Роман Александрович (Головченко — ред.), собери людей, губернаторов и прочих, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск», — сказал президент Белоруссии.

При этом Лукашенко отметил, что считает главным в данной ситуации то, что на митинге не будет обеспечена безопасность людей.

«Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе ‑ и люди начнут давить, как на Немиге», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко пообещал помочь России в ситуации дефицита сахарного песка.