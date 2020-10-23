Сеул, , 13:44 — REGNUM До 2025 года власти Южной Кореи выделят 10 трлн вон (~$8,8 млрд) на реализацию проекта «Умный город» и создание более 150 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление президента страны Мун Чжэ Ина.

Известно, что данный проект будет реализован в рамках ранее объявленной инициативы «Новый курс». В реализации проекта примут участие представители более 100 местных органов власти.

По мнению президента, «умный город» превратился в «неизбежное будущее» ради экономии энергии и создания экологически чистой среды, способной справиться с изменением климата.

«Умный город» — концепция интеграции нескольких информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернета вещей (IoT решения) для управления городским имуществом; активы города включают, в частности, местные отделы информационных систем,школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы водоснабжения и управления отходами, правоохранительные органы и другие общественные службы.