Москва, , 13:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин принимал личное участие в разрешении вывоза блогера Алексея Навального за пределы РФ. Об этом 23 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, пличное поручение Путина Генеральной прокуратуре было необходимо, так как у Навального были ограничения на выезд за пределы России. Песков уточнил, что разрешение на перевозку пациента полностью находится в компетенции врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября группа сенаторов США направила госсекретарю Майку Помпео обращение с просьбой ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

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