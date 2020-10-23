Верона, Италия, , 13:43 — REGNUM Российский МИД видит, что Германия по-прежнему заинтересована в строительстве газопровода «Северный поток — 2», но проекту мешает токсичность, созданная властями США. Об этом замглавы МИД России Александр Панкин сообщил 23 октября журналистам в кулуарах XIII Евразийского экономического форума.

По его словам, германские друзья Москвы заинтересованы в проекте, и эта заинтересованность не ушла. При этом угрозы в отношении тех, кто хочет закончить проект вопреки санкциям, действуют, американцы создали токсичность вокруг участия в «Северном потоке — 2». Компании-участники оцепенели и взвешивают риски, проект затягивается.

«Там, где уже палку кто-то перегибает, европейцы могут задуматься либо об ответных мерах, либо о том, как смягчить всё-таки действие американских санкций», — добавил Панкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США объявили о расширении санкций против участников строительства газопровода «Северный поток — 2». Вместе с тем министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что газопровод обязательно достроят, только пока неизвестно, когда именно.

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