Киев, , 13:32 — REGNUM Безопасность проведения местных выборов в Киеве обеспечат примерно 8 тыс. правоохранителей. Об этом заявил 23 октября на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

«Общественный порядок в Киеве во время выборов будут охранять около 8 тыс. полицейских. Из них 4,5 тыс. — непосредственно на избирательных участках», — рассказал он.

На сообщения о минировании участков в столице Украины будут реагировать 12 групп взрывотехников, при необходимости на участки могут прибыть 100 бригад скорой помощи.

Напомним, местные выборы пройдут на Украине 25 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк призвал граждан Украины не применять физическое насилие в отношении волонтёров, которые будут проводить опрос избирателей в рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского.

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