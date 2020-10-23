Москва, , 13:38 — REGNUM Благодарность руководству России за вклад в стабилизацию ситуации в Киргизии высказал 23 октября глава киргизского МИД Руслан Казакбаев во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.

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"Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить руководство РФ, лично вас, Сергей Викторович, за особый вклад в стабилизацию политической ситуации в Киргизии в поствыборный кризисный период», — заявил он.

Кроме того, глава МИД Киргизии выразил особую благодарность России за оказанную ею Киргизии помощь технического и финансового характера в борьбе с коронавирусом.

«Киргизская Республика всегда была и остается стратегическим партнером РФ», — также подчеркнул Казакбаев и добавил, что стороны намерены на переговорах в Москве открыто и искренне обсудить вопросы двусторонних и многосторонних отношений в духе стратегического партнерства и союзничества России и Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия удовлетворена тем, что ситуация, которая сложилась в Киргизии, в данный момент входит в спокойное русло.