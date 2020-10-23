Москва, , 13:25 — REGNUM Из 18 регионов России в Таджикистан прибыли 50 учителей русского языка, которые будут преподавать в местных школах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По её словам, эта инициатива направлена на повышение уровня владения русским языком среди школьников. Захарова отметила, что проект реализуется четвертый год подряд. В нем приняли участие 173 учителя из России.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре министерство просвещения России провело в Узбекистане тестирование 1,3 тыс. учителей. Экзамены призваны повысить качество преподавания на русском языке.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 1,3 тыс. учителей в Узбекистане прошли тестирование по русскому языку