Москва, , 13:17 — REGNUM Вводу российских миротворцев в зону нагорно-карабахского конфликта будет всячески препятствовать Турция, которая в отличие от России прямо заинтересована в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

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«Турция уже выступила подстрекателем конфликта и готова стать его участником. В любом случае Эрдоган будет давить на Баку, чтобы не допустить ввода российских миротворцев и в целом минимизировать влияние России в регионе. К этому надо быть готовым», — заявил Миронов.

Для ввода миротворцев необходимо полное прекращение боевых действий, подчеркнул парламентарий.

«Но принципиально этот вариант в Азербайджане не исключают, очевидно, то же можно сказать и об Армении», — отмечает депутат.

Недавние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности встретиться в Москве, свидетельствует о понимании того факта, что только Россия способна выступить в роли эффективного посредника между участниками конфликта, уверен Миронов.