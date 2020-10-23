Париж, , 13:22 — REGNUM Лидер крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что его партия стала «удобным козлом отпущения» после убийства учителя истории Самуэля Пати исламистом.

Как сообщает Le Figaro, на обвинения со стороны министра национального просвещения Франции Жан-Мишель Бланке и других политиков в «сотрудничестве леворадикалов с исламистами» Меланшон ответил, что те намеренно пытаются «сделать из нас удобного козла отпущения, без конца обвиняя нас во всяких абсурдных вещах».

Напомним, 22 октября министр национального просвещения Франции Бланке заявил, что система образования Франции находится в опасности из-за «совместных усилий леворадикалов и исламистов».