Москва, , 13:20 — REGNUM Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ошибочным мнение ряда аналитиков о том, что Россия «прогнулась» под условия США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Москва и Вашингтон пока не подошли к порогу договорённости, заявил он 23 октября РИА Новости.

«Если кто-то считает, что мы «прогнулись», когда мы говорим, что мы не находимся на пороге договоренности, то, наверное, это какая-то аберрация восприятия», — отметил Рябков, комментируя оценки готовности России продлить ДСНВ-3 на один год вместо пяти и заморозить ядерные боезаряды.

Он добавил, что спорить с такими аналитиками бессмысленно. Так, если вдруг Россия вовсе решить выйти из ДСНВ, эти люди снова обвинят её в нехватке политической воли.

Днём ранее Рябков сообщил, что США продолжают выдвигать по ДСНВ такие условия и таким образом обставляют достижение договорённости с РФ, что пока нельзя говорить о приближении общего понимания по продлению соглашения.

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