Москва, , 13:09 — REGNUM Соперничество в нелюбви к России стало обычной практикой на выборах президента США, заявил 23 октября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, подобные «соревнования» в США вызывают только сожаление. «Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет и можем только выразить сожаление», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября президент США Дональд Трамп обвинил кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена в получении $3,5 млн от России.

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