Москва, , 13:03 — REGNUM Российский президент Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, аспирантов, студентов и выпускников Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина со 100-летием вуза. Текст поздравительной телеграммы опубликован 23 октября на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что УрФУ является одним из крупнейших отечественных вузов, он признан как образовательный, научный и просветительский центр. Талантливые педагоги и исследователи учили студентов мыслить творчески, свободно и ярко.

«Вы по праву гордитесь славной историей университета, его вкладом в развитие нашей страны, национальной экономики, социальной сферы, культуры», — подчеркнул Путин.

Вуз следует крепким традициям, сочетает проверенные временем методики обучения и современные технологии, добавил он и пожелал коллективу вуза успехов в многогранной деятельности, а учащимся — отличных результатов в постижении наук.

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