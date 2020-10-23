Ташкент, 23 октября 2020, 12:59 — REGNUM Заместитель президента Академии наук Узбекистана Бахром Абдухалимов избран председателем политического совета партии «Адолат» («Справедливость»), сообщили в пресс-службе общественного движения «Юксалиш».
Абдухалимов занял должность вице-президента Академии наук в 2017 году. Политик имеет степень доктора исторических наук, специализируется на истории наук Туркестана и востоковедении.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о назначении лидера партии «Адолат» Наримана Умарова членом Сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента).
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