Триполи, , 12:59 — REGNUM Враждующие стороны в Ливии подписали соглашение о введении режима прекращения огня, заявили 23 октября в Миссии ООН по поддержке в Ливии по политическим вопросам на своей странице в Facebook.

Вслед за подписанием соглашения о введении «постоянного режима прекращения огня во всех районах Ливии», с пресс-конференцией выступила американский дипломат и глава Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии по политическим вопросам Стефани Уильямс.

По ее словам, дорога к такому перемирию была непростой и долгой, для достижения такого результата была проделана огромная работа. Она выразила надежду, что с помощью соглашения удастся «положить конец страданиям ливийцев и позволить лицам, перемещенным в результате конфликта, вернуться в свои дома».