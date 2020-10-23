Киев, , 13:06 — REGNUM Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз на территорию Украины трёх российских книг для самых маленьких. Об этом сообщила 22 октября пресс-служба ведомства.

В книге «Транспорт» из серии «Развиваем малыша» украинские чиновники обнаружили «российский танк и коммунистическую символику».

В другой книге «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия» цензорам не понравилось, что в главе, посвящённой развитию космической техники во времена СССР, показан флаг России, что «вводит детей в заблуждение и приписывает чужие заслуги государству-агрессору».

Книгу «А почему небо голубое?» запретили на Украине за подробное описание флага России, цвета которого, как утверждают авторы книги, символизируют благородство, честность и мужество.

«Такой пропагандистский стиль книги не соответствует действительности», — убеждены украинские чиновники.

Всего с 20 мая 2017 года на Украину запретили ввоз 4162 российских изданий.

Напомним, власти Украины называют РФ «страной-агрессором» для того, чтобы переложить на Россию свою вину за начало гражданской войны в Донбассе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию страны телеведущему канала «Россия 1», гендиректору телеканала «Спас» Борису Корчевникову.

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