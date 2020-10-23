Минск, , 12:51 — REGNUM «Вы же видите, какой спрос. Сильно повезло и по сахару. Уже россияне сегодня закидывают удочку — у них дефицит большой сахара. Мы, конечно, поможем. И цены поднялись на сахар», — заявил 23 октября Александр Лукашенко.

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Посещая сельхозпредприятия Слуцкого района Минской области, Лукашенко ознакомился с возделыванием сахарной свёклы и заготовкой овощей на зиму. Как сообщает президентская пресс-служба, он распорядился, чтобы до весны цены были на контроле и «не скакали».

Накануне, 22 октября в президентском дворце Лукашенко провёл совещание по «актуальным вопросам». Обсуждался экономический и политический кризис в постсоветской республике.

Напомним, ранее между Минском и Москвой возникали «сахарные войны», вызванные демпингом белорусских госпредприятий на российском рынке. Помимо вырабатываемого с «господдержкой» свекловичного сахара на рынок России поставлялся также сахар из тростникового сырья.

Недавно власти Белоруссии оказали давление на продавцов российского сахара, который в магазинах стал дешевле белорусского из-за перепроизводства в России. Белорусские продавцы были вынуждены поднять розничные цены до уровня белорусской продукции.