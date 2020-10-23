Минск, , 12:46 — REGNUM Депутаты Национального совета Швейцарии направили властям Белоруссии обращение с «настоятельным призывом «немедленно положить конец запугиванию, преследованию и задержанию мирных демонстрантов, оппозиционеров, правозащитников и журналистов, а также гарантировать основные права человека на свободу выражения мнений и собраний без ограничений». Об этом 22 октября проинформировала швейцарско-немецкая правозащитная организация Libereco.

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В обращении к белорусским чиновникам — министрам юстиции и внутренних дел, а также к генпрокурору швейцарские парламентарии призвали «прекратить насилие со стороны белорусских сил безопасности и немедленно освободить Наталью Герш и всех других политических заключённых».

Герш была задержана 11 сентября, когда «приехала на свою бывшую родину и там участвовала в мирном женском митинге», сказано в обращении. При задержании она сорвала балаклаву с милиционера.

Герш является обладательницей двух паспортов — Швейцарии и Белоруссии. Сейчас она находится под стражей. По статье 363 белорусского УК ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Отметим, официальный Минск не признаёт за белорусскими гражданами гражданства других стран, а также не признаёт наличия на своей территории политзаключённых.

«Мы с большой озабоченностью следим за жестокими нападениями полиции и специальных подразделений на мирных демонстрантов в Белоруссии в последние недели. Мы встревожены более чем 14 000 произвольных арестов с начала августа и многочисленными сообщениями о пытках и жестоком обращении в местах лишения свободы», — сказано в документе швейцарских парламентариев.