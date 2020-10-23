Прага, , 12:49 — REGNUM В связи с нарушением министром здравоохранения Чехии Романом Прымулой жестких социальных ограничений, которые введены в стране из-за пандемии коронавируса, чешский премьер-министр Андрей Бабиш потребовал от главы минздрава страны подать в отставку. Об этом 23 октября глава правительства Чехии заявил на пресс-конференции.

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"Я попросил министра (здравоохранения Чехии добровольно) подать в отставку», — сказал Бабиш.

Также он отметил, что члены правительства страны должны являть своим поведением пример для остальных жителей Чехии, и в этой связи допущенная Прымулой ошибка является непростительной.

Ранее в чешской газете «Молния» появилась информация о том, что Прымула поздно вечером 21 октября посетил один из наиболее дорогих ресторанов в Праге. При этом в Чехии в настоящее время из-за пандемии коронавируса действует временный запрет на работу заведений общепита.