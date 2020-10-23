Сеул, , 12:46 — REGNUM 22 ноября прошла девятая встреча министров культуры стран-членов АСЕАН+3 и четвертая встреча министров культуры Южной Кореи — АСЕАН. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в рамках видеоконференций стороны договорились продолжить сотрудничество в сфере культуры и искусства.

Известно, что первоначально планировалось провести эти мероприятия в столице Камбоджи Пномпене, однако из-за пандемии коронавируса встречи прошли в онлайн-режиме.

Во встрече приняли участие представители 13 стран, включая представителей Камбоджи, Японии, Китая и Южной Кореи.

Отмечается, что министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Пак Ян У предложил создать «Организацию визуальных искусств» и «Организацию сотрудничества в области культурного наследия» для обмена специалистами и сотрудничества в сфере искусства и культурного наследия между странами.