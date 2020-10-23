Вашингтон, , 12:37 — REGNUM

Спуску за оскорбления, прозвучавшие в адрес нашей страны в ходе предвыборной кампании в США, давать нельзя, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 23 октября, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Как сообщалось ранее, Песков заявил, что Владимир Путин «заинтересован в возможности реанимировать» отношения с США и «понимает», что риторика кандидата в президенты США отличается от риторики (того же самого) человека, который уже занял этот пост.

«Честно говоря, удивительно, какую роль наша страна играет в мозгах американцев и, соответственно, в американской политике! Не играла бы она такой роли, не стали бы антироссийские выпады предпочтительными «аргументами» обоих кандидатов в президенты.

Понятно, что обе ведущие политические силы США (или их единый кукловод?) заведомо накрутили антироссийскую истерию и теперь и Трампу, и Байдену в любом случае ничего другого не остаётся, как соответствовать степени накала этой болезненной психической болезни. Разбираться, кто это делает с большей, а кто с меньшей охотой, — какой смысл? После выборов разберёмся и поймём на основе поведения того или иного победителя. Хотя порой задаёшься вопросом: а будет ли таковой?

Мне думается, что спуску за оскорбления, прозвучавшие в адрес нашей страны в ходе предвыборной кампании в США, давать нельзя. Странно было услышать слова Пескова о том, что президент России «понимает, что риторика кандидата в президенты США отличается от риторики человека, уже занявшего этот пост». Что это значит? Давайте и дальше полощите имя России, мы всё поймём? Понимать одно, а потакать — другое. Получилось потакание», — отметил Михаил Демурин.