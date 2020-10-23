Баку, , 12:47 — REGNUM По причине ведущихся в настоящее время военных действий в Нагорном Карабахе, в Азербайджане есть временные ограничения в работе социальных сетей. Об этом 23 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkei.

«Это временные ограничения. Они были применены после начала столкновений», — сказал Алиев.

Также он отметил, что власти Азербайджана объявили жителям страны, что данный вопрос является вопросом национальной безопасности, так как в сложившейся ситуации необходимо защищать азербайджанскую информационную систему «от армянских провокаций».

«Таким образом, это носит временный характер. Как только активная фаза столкновений завершится, все эти ограничения будут устранены. Но могу вам сказать, что сфера охвата интернета очень широкая. Более 80% азербайджанцев являются пользователями интернета», — уточнил президент Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что целью азербайджанских властей на переговорах по Нагорному Карабаху является желание узнать о готовности армянской стороны освободить территории.