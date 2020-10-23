Эр-Рияд, , 12:24 — REGNUM Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция перехватила и сбила запущенный с территории Йемена беспилотник, сообщает Reuters.

По данным местных СМИ, перехваченный беспилотный летающий аппарат был начинен взрывчаткой был запущен «поддерживаемыми Ираном» повстанцами хуситами.

Напомним, в 2015 году возглавляемая Эр-Риядом коалиция вмешалась в гражданскую войну в Йемене между шиитскими повстанцами и правительственными войсками на стороне последних. Хуситы регулярно совершают налеты на территорию соседней Саудовской Аравии.

Самым значительным ударом стало нападение на два нефтеперерабатывающих завода в Абкаике и Хурайсе. В результате этого налета объемы добычи нефти в королевстве были обрушены почти в два раза.

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