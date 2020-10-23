Калининград, , 12:25 — REGNUM Алексей Силанов объявил об уходе с поста главы Калининграда. Это произошло 23 октября на внеочередном заседании Городского совета.

Силанов заявил, что решил написать заявление об отставке из-за вступления в силу поправок в устав города. За его уход проголосовал 21 депутат Горсовета, двое высказались против.

Новым главой города стал председатель Горсовета Андрей Кропоткин, его кандидатуру поддержали большинство голосов. Временно исполняющей обязанности главы администрации Калининграда назначена Елена Дятлова, сообщает портал «Калининград.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, Силанов был главой Калининграда с апреля 2018 года.