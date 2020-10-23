Варшава, , 12:16 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда выразил президенту Франции Эммануэлю Макрону поддержку, указав, что Варшава солидарна с Парижем, и выразил соболезнования семье профессора, убитого в результате нападения исламиста 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

В послании, которое Дуда отправил Макрону от имени польского народа, подчеркнуто, что в Варшаве очень глубоко сожалеют о трагической информации о террористическом нападении на преподавателя Самуэля Пати.

Польский лидер также добавил, что «этот варварский акт коснулся всех поляков, потому что в европейской традиции школа — это место, где поощряют уважение к знаниям и истине, и никто не должен прибегать к насилию».

»Решительные действия, предпринятые вами и правительством Франции, являются смелыми и безоговорочными. Позвольте мне выразить свою убежденность в том, что такие события, как событие в Конфлан-Сент-Онорин, несмотря на их трагедию, порой противоречат намерениям злодеев и могут наоборот укрепить и объединить французов в борьбе со злом», — написал Дуда, добавив, что массовые демонстрации последних дней — лучшее тому подтверждение.