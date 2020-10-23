Баку, , 12:20 — REGNUM Информация армянской стороны об обстрелах ВС Азербайджана гражданских объектов в Нагорном Карабахе является безосновательной. Об этом 23 октября сообщает азербайджанское минобороны.

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«Распространенная Арменией информация о якобы обстреле азербайджанской армией населенных пунктов Агдере (азербайджанское название города Мартакерт — ред.), Ходжавенд и Гырмызы Базар в Нагорном Карабахе является безосновательной и ложной», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что ВС Азербайджана не ведут обстрелов гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян обсудил в Париже ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе, со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.