Касабланка, Марокко, , 12:02 — REGNUM В ознаменование 60-летия дипломатических отношений между Индонезией и Марокко стороны провели международный веб-семинар на тему: «Необходимость реализации проектов умных городов и цифрового партнерства в эпоху COVID-19», сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Посол Индонезии в Марокко Хасрул Азвар надеется, что этот веб-семинар может послужить средством оптимизации соглашения о городах-побратимах между Джакартой и Касабланкой и соглашения о провинциях-побратимах между провинциями Западная Ява и Сус-Масса, особенно для экономического развития и повышения качества государственных услуг посредством цифровой инфраструктуры.

«Инновации и развитие технологий имеют важное значение для перехода к цифровым общественным услугам, чтобы улучшить благосостояние и услуги для общества», — пояснил губернатор Западной Явы Ридван Камил.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто провел двустороннюю встречу с министром обороны Франции в Париже.

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