Киев, , 11:54 — REGNUM Фракция «Слуга народа» планирует подготовить аналитический отчет по итогам пребывания своих депутатов в Донбассе 21−22 октября.

Об этом в эфире украинского телевидения заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Депутат отметила, что практически все депутаты были «в нескольких сотнях метров от линии разграничения».

«Большинство из нас ночевали в блиндажах… ели и пили всё то же самое, что и солдаты», — заявила Кравчук.

Она заявила, «Слуга народа» обязательно проанализирует и обобщит опыт всех народных депутатов, сведет полученные сведения в одну аналитику и рассмотрит итоговый документ на фракции.

Кравчук заявила, что все депутаты фракции, побывавшие в Донбассе 21−22 октября, как минимум отныне «точно будут очень внимательно следить за бюджетом, который будет выделяться на оборонку».

ИА REGNUM напоминает, что ранее народный депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа»Алексей Леоновзаявил, что попал под обстрел в Донбассе в рамках своей командировки на «передовую».