Кострома, , 11:33 — REGNUM В Костроме 22 октября состоялось заседание областной думы — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Депутаты поддержали изменения в бюджет Костромской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

В результате внесённых поправок в 2020 году доходы областной казны за счёт поступлений из федерального бюджета увеличились на 1 млрд. 886 млн. рублей и составили 40,7 млрд. рублей. Расходы увеличились на меньшую сумму — 1 млрд. 862 млн. рублей и составили 41,6 млрд. рублей.

Средства пойдут на продолжение реализации национальных проектов, претворение в жизнь областной адресной инвестиционной программы, поддержку медиков и безработных. Перечислим основные моменты:

— на горячее питание 31 тысячи школьников начальных классов регион привлёк 125,7 млн. рублей, ещё 6,6 млн. рублей на школьные обеды предусмотрено в областном бюджете

— 252 млн. рублей направят на завершение ремонта и строительства дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

— 360,6 млн. рублей пойдёт на переселение людей из аварийного жилья

— 422,7 млн. рублей из федеральной казны получат города и районы Костромской области на социальные выплаты безработным

Дотация на сбалансирование бюджета Костромской области увеличена на 739, 8 млн. рублей. Часть этих денег потратят на проектирование поликлиник для взрослых и детей в Костроме, завершение строительства онкодиспансера, возведение центра амбулаторной онкологической помощи и школ.

Ещё часть расходов обусловлена необходимостью борьбы с коронавирусом. Так, резервный фонд администрации Костромской области увеличили на 50 млн. рублей — до 160 млн. рублей. Средства из него тратятся на непредвиденные нужды, связанные с пандемией.

Более 270 млн. рублей Костромская область получит из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медикам и социальным работникам за помощь пациентам с диагнозом COVID-19 и дополнительное финансирование медицинских организаций.

Средства распределят следующим образом: 130 млн. рублей из них предназначены врачам, 70 млн. рублей — социальным работникам. Из-за коронавируса выросли расходы больниц и поликлиник на лечение новой инфекции, поэтому дополнительно медицинские организации получат 58,6 млн. рублей.

Дефицит областного бюджета уменьшился на 23,6 млн. рублей и составил 910 млн. рублей.

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