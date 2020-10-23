Каракас, , 11:31 — REGNUM Избирательный процесс в Венесуэле проходит согласно всем демократическим процессам и в соответствии с конституцией страны. Об этом агентству Prensa Latina заявил юрист, кандидат в Национальное собрание Венесуэлы Герман Эскарра.

«Те, кто призывает к насилию, чтобы исказить венесуэльские реалии, вероятно, будут искать всевозможные препятствия, чтобы помешать выборам 6 декабря. Они начали с того, что сказали, что из-за пандемии [невозможно провести выборы], что не является аргументом, потому что принимаются все меры биобезопасности», — сказал Эскарра.

По его словам, представители правых сил Венесуэлы пытаются заблокировать проведение выборов, и в этом начинании ищут международной поддержки.

Эскарра подчеркнул, что все действия страны проходят в соответствии с Великой хартией вольностей, и любые помехи этому процессу эквивалентны помехам в демократии.