Париж, , 11:29 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто провел двустороннюю встречу с министром обороны Франции Флоренс Парли в офисе министерства обороны Франции в Париже, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Министры обороны обсудили развитие ситуации и динамику в Индо-Тихоокеанском регионе. Франция уделяет особое внимание Индо-Тихоокеанскому региону, учитывая, что помимо владения территориями, около 1,6 млн человек проживают в Индо-Тихоокеанском регионе.

Стороны приветствовали различные успехи, достигнутые в укреплении оборонного сотрудничества между странами, в том числе усилия по развитию оборонной промышленности Индонезии.

«Я отметил довольно быстрый прогресс стратегического партнерства между Индонезией и Францией в оборонном секторе. Индонезия хочет и дальше развивать сотрудничество с Францией в различных оборонных секторах, включая укрепление оборонного сектора и наращивание потенциала индонезийской оборонной промышленности в рамках глобальной производственной цепочки», — заявил министр обороны Индонезии Прабово Субианто.

Напомним, индонезийско-французское сотрудничество в оборонном секторе было основано на соглашении между двумя странами в 2017 году в форме письма о намерениях или заявления о намерениях по расширению сотрудничества в области обороны.

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