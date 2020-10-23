Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сообщил, что если он станет главой Белого дома, то встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном может состояться только при условии, что тот согласится сократить ядерный потенциал страны. Он сообщил это в ходе предвыборных теледебатов с действующим президентом Дональдом Трампом в штате Теннесси.

По мнению Байдена, нынешний президент США и его соперник Дональд Трамп лишь «укрепил легитимность северокорейского режима». Данное высказывание прозвучало после того, как Трамп похвалился предотвращением ядерной войны с КНДР и хорошими отношениями с Ким Чен Ыном.

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Между тем, Джо Байден настаивает на том, что Трамп «ничего не сделал» и лишь позволил КНДР наращивать свой ядерный потенциал и увеличивать дальность ракет.