Киев, , 11:12 — REGNUM Украина уже второй день молча слушает чушь про «уникальную украинскую вакцину» от коронавируса, заявил в своем комментарии 23 октября украинский политолог Андрей Ермолаев.

Эксперт опасается, что теперь ведущим политтехнологам офиса президента и «Слуги народа» может прийти в голову усилить эффект от всенародного опроса и пойти еще дальше в развитии «народовластия» — предложить каждому «на своей кухне» внести свой посильный вклад в разработку вакцины.

«И люди заняты, и локдаун легче пережить — все на кухнях варят «снадобья» и экспериментируют с вакциной. Авось и пронесет до весны», — иронически отмечает Ермолаев.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «уникальной» украинской вакцины от COVID-19, хотя добавил, что еще должны пройти клинические исследования. Также глава государства выразил готовность испытать на себе вакцину украинского производства.