Улан-Удэ, , 11:07 — REGNUM Полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Бурятии необходимо создать резерв индивидуальных средств защиты.

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"Необходимо, чтобы в республике подобными костюмами были обеспечены все медики, даже кто не работает с больными COVID-19», — подчеркнул Трутнев.

По словам главы республики Алексея Цыденова, всего за полгода промышленные и текстильные предприятия региона организовали производство многоразовых и одноразовых медицинских масок, многоразовых защитных костюмов, халатов, комбинезонов, рециркуляторов, а также ремонт аппаратов ИВЛ.

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