Ташкент, , 11:07 — REGNUM Консультативная встреча президентов стран Туркестана перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом 23 октября заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Проведение встречи было запланировано в Бишкеке. Министр отметил, что Ашхабад предложила провести третью встречу в 2021 году на территории Туркмении.

Камилов добавил, что после проведения саммита в Туркмении можно вернуться к проведению встречи в Бишкеке. Глава МИД добавил, что перенос форума не означает ослабления регионального сотрудничества.

Напомним, с 2018 года лидеры стран Туркестана проводят консультативные встречи, на которых обсуждается углубление регионального сотрудничества.

Читайте также: Киргизия примет третью консультативную встречу глав государств Туркестана