Москва, , 10:59 — REGNUM Посольство Индонезии провело встречу молодых дипломатов для укрепления отношений со своими партнерами из различных иностранных посольств в Москве, сообщает посольство Индонезии в Москве.

Встреча является частью серии мероприятий по празднованию 70-летия установления дипломатических отношений между Индонезией и Россией, которое будет отмечаться в этом году.

Мероприятие проходило в форме непринужденной дискуссии между молодыми индонезийскими дипломатами и дипломатами из дружественных стран, базирующихся в Москве, а именно Японии, Южной Кореи, Сингапура, Филиппин и Греции.

Специальными гостями мероприятия стали Евгений Канаев, индонезист, профессор факультета мировой экономики и мировой политики школы международных региональных исследований НИУ ВШЭ.

Участники обменялись мнениями о развитии глобальной ситуации, в том числе о роли России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Россия по-прежнему присутствует в Азиатско-Тихоокеанском регионе, потому что различные глобальные проблемы должны решаться с участием мировых держав, одной из которых является Россия», — заявил Евгений Канаев.

Что касается сотрудничества со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евгений Канаев видит необходимость присутствия России в регионе.

Временный поверенный в делах посольства Индонезии в России Азис Нурвахьюди одобрил идею проведения встречи.

«Мы надеемся, что встреча может стать форумом для обсуждения и обмена мнениями по определенным вопросам, а также удобной площадкой для обмена опытом между молодыми дипломатами», — заявил Азис Нурвахьюди.

Азис Нурвахьюди выразил надежду на то, что подобные встречи помогут осуществлять обмен информацией и расширить сети сотрудничества между молодыми дипломатами из Индонезии, России и представителями других дружественных стран, включая АСЕАН, что впоследствии повлияет на расширение политического, экономического и социально-культурного сотрудничества Индонезии и России.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве по морским делам и инвестициям в креативную экономику Индонезии заявили, что необходимо много узнать о шагах, предпринятых Таиландом для улучшения кулинарного имиджа страны за рубежом.

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