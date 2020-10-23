Киев, , 10:55 — REGNUM У президента Украины Владимира Зеленского накануне местных выборов явно случилось «словесное недержание», заявил 23 октября украинский политический эксперт Максим Кухар, комментируя показанное накануне интервью президента центральным телеканалам.

Кухар заявил, что «череда наскоков Зеленского на уши журналистов и зрителей» убедительно показала, что чиновники его «водят за хобот», причем самыми незамысловатыми приемами.

«То есть он [Зеленский] еще в самом начале пути понимания того, как всё устроено и когда надо не слушать басни. Так и хотелось сказать, что за пару лет он научится. Но появился еще один безошибочный сигнал — что пары лет уже нет», — заявил политолог.

Он отметил, что Зеленский провозгласил желание получить от правительства программу развития страны до 2030 года.

«Вот, сколько я за 20 лет помню премьеров, министров, глав госкомпаний и президентов — где-то за 3−6 месяцев до «катапультации» они начинали писать план развития на 10−20−30 лет… А буквально за неделю-две до «катапультации» — все бросаются дружить с журналистами и рвать перед ними истерзанную трудами душу. Как только встречи с четырьмя телеканалами пойдут через день — значит, уже отмучился», — подчеркнул Кухар.

Эксперт отметил, что все озвученные Зеленским тезисы и заявления последних дней в прикладном смысле обсуждать нет смысла — «это просто всё, что он еще помнит с предвыборных тренингов».

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября на Украине должны состояться местные выборы и всеукраинский опрос, инициированный президентом. Накануне выборов, 20 октября, Зеленский обратился с посланием к Верховной раде, а 22 октября было показано его большое интервью центральным украинским телеканалам.