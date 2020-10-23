Алма-Ата, Казахстан, , 10:52 — REGNUM Казахстанские активисты устроили акцию протеста у здания генерального консульства США в Алма-Ате, сообщает 23 октября издание Tengrinews.kz.

Местные жители призвали отменить показ фильма «Борат-2» в Казахстане. Они назвали картину расисткой. «Его следует бойкотировать. Мы требуем от актера и всех создателей фильма извиниться перед казахским народом», — сказал представитель протестной группы.

Активисты вручили петицию с подписями против показа фильма генеральному консулу США. Всего у здания консульства собралось несколько человек. Они заявили, что из-за коронавируса не стали устраивать массовую акцию.

«Борат-2» — комедия, главную роль в котором играет британский комик Саша Барон Коэн. Главный герой фильма Борат Сагдиев — выходец из Казахстана, который изучает жизнь США перед выборами президента.