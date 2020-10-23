Варшава, , 10:50 — REGNUM Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в контексте решения Конституционного суда о запрете на аборты детей с патологиями и заболеваниями заявил, что руководство страны расширит помощь семьям, которые воспитывают детей с отклонениями. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Прежде всего, напомним, что в Польше уже действует программа «За жизнь». И теперь, конечно, её необходимо расширять. И такая работа начнется», — сказал Петр Мюллер, комментируя решение Конституционного суда.

Пресс-секретарь также напомнил, что в 2019 году под усиленной социальной опекой в рамках программы «За жизнь» находилось более 41 тысяч семей. Пособия выплачивались родителям и опекунам неизлечимо больных детей. Он также отметил, что более 20 тысяч беременных женщин получали комплексную скоординированную помощь от Национального фонда здравоохранения.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши вынес вердикт о том, что проведение абортов по причине болезней и генетических отклонений у плода противоречат Конституции, значит, их проведение должно быть вне закона.