Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа добивается скорейшего рассекречивания материалов, ставящих под сомнение вывод американской разведки о том, что Россия помогала нынешнему главе Белого дома прийти к власти, об этом 22 октября со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По имеющейся у агентства информации, 15 октября директор национальной разведки США Джон Рэтклифф отправил письмо с запросом от члена палаты представителей США республиканца Девина Нуньеса.

Предположительно речь идет о документе, подготовленном членами Республиканской партии несколько лет назад. В нем они поддержали утверждения Трампа о том, что Россия не вмешивалась в выборы 2016 года против бывшей первой леди Хиллари Клинтон.

В свою очередь, как отметил один из источников агентства, ЦРУ и Агентство национальной безопасности, пытались помешать Рэтклиффу опубликовать документ, «потому что он нанесет ущерб активам национальной безопасности и поставит под угрозу источники и методы».