Москва, , 10:40 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил с занимаемой должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина. Об этом 23 октября сообщает сайт правительства России.

Вместо Волина, работавшего в должности с 2012 года, курировать медиаотрасль будет Бэлла Черкесова. Ранее она руководила департаментом в управлении президента по общественным связям и коммуникациям.

Мишустин 23 октября подписал распоряжение о назначении Черкесовой на новую должность — замглавы Минцифры РФ.