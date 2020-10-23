Уфа, , 10:46 — REGNUM Увеличить показатели по строительству и ремонту мостов планируют в Башкирии. Об этом 23 октября сообщил глав республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в Башкирии сложилась не простая ситуация с мостами, поскольку в республике много рек и переправ, а большинство мостов возводились 20−30 лет назад. Сейчас специалисты проводят ревизию каждого моста, составляют «дорожные карты» по ним, некоторые мосты уже ремонтируются.

Хабиров отметил, что внимание уделяется не только сильно нагруженным мостам на региональных и федеральных трассах. Идут ремонты и возводятся также муниципальные мосты, связывающие села и деревни внутри районов Башкирии. Так, недавно был отремонтирован мост через реку Березовку около деревни Еноктаево в Краснокамском районе, которые соединяет четыре населенных пункта, в которых проживают свыше 800 человек, добавил он.

Глава региона также сообщил, что в текущем году в республике идет ремонт 12 мостов в городах и селах. Кроме этого, возводится шесть новых мостов. При этом несколько мостов уже сданы. На следующий год планируется удвоить эти показатели, подчеркнул он.

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