Варшава, , 10:38 — REGNUM Вечером, 22 октября, в Варшаве ряд активистов организовали уличные акции протеста против решения Конституционного суда о незаконности абортов по причине патологий и генетических дефектов у плода. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Сначала активисты протестовали у здания Конституционного суда и у штаб-квартиры консервативной правящей партии «Право и справедливость», представители которой были инициаторами рассмотрения дела по поводу несоответствия абортов по причине отклонений и заболеваний у плода польской Конституции.

Затем протестующие пришли к дому лидера данной партии, вице-премьера Ярослава Качиньского. На место приехали сотрудники полиции. В какой-то момент демонстранты начали забрасывать камнями стражей порядка. Полиция ответила использованием слезоточивого газа. Между сторонами случились потасовки. Правоохранители призвали собравшихся сохранять спокойствие и не нарушать закон. Они также неоднократно указывали, что демонстрация была незаконной.

После протестов активисты оппозиции обвинили полицейских в жестоких действиях. Пресс-служба полиции, в свою очередь, ответила, что полицейские имею право защищаться, а первыми стали проявлять агрессию именно протестующие.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши вынес вердикт о том, что проведение абортов по причине болезней и генетических отклонений у плода противоречат Конституции, значит, их проведение должно быть вне закона.