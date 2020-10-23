Киев, , 10:40 — REGNUM Все жители Украины, начиная с президента, должны сдавать тест на знание украинского языка. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью информационному агентству УНИАН.

«Экзамены должны сдавать все — от ученика до президента. Это нормальная демократическая практика», — сказал он.

Креминь отметил, что чиновников, недостаточно хорошо владеющих украинским языком, следует увольнять.

Напомним, ранее американское аналитическое издание Atlantic Council сообщило о некой «борьбе» Украины с Россией за право называть борщ своим традиционным блюдом.

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