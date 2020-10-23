Москва, , 10:42 — REGNUM Распоряжение об освобождении от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) Алексея Волина подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба российского правительства.

Также указывается, что новым замглавы Минцифры РФ председателем правительства РФ была назначена Бэлла Черкесова.

«Отвечать за медиаиндустрию в статусе заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет Бэлла Черкесова. Распоряжение о её назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отметим, Алексей Волин занимал должность замглавы Минцифры РФ с июля 2012 года и отвечал за развитие медиаотрасли и интернета. Под его непосредственным руководством в России был успешно реализован масштабный проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат.