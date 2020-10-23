Сеул, , 11:10 — REGNUM 22 октября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонные переговоры с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.

В рамках диалога Мун Чжэ Ин обратился к коллеге с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).

В свою очередь, глава Казахстана высоко оценил опыт и знания Ю Мён Хи в торговых вопросах, а также выразил готовность репатриировать останки руководителя антияпонского ополчения Хон Бом До после стабилизации ситуации с коронавирусом.

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Известно, что в тот же день президент Южной Кореи провел телефонный разговор с президентом Чили, которого также призвал поддержать Ю Мён Хи на выборах главы ВТО.